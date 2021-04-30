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Решения Президента по кадрам в МВД, СМИ и региональном управлении

30.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Решения Президента по кадрам в МВД, местной вертикали и СМИ. Так, сегодня назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области, Олег Шуляковский займет аналогичный пост в Брестском регионе, Дмитрия Резенкова глава государства назначил начальником гродненской милиции. Обращаясь к правоохранителям, Президент напомнил о четкой и слаженной работе по обеспечению безопасности в стране.

Кадровые решения пятницы затронули и Белтелерадиокомпанию. Сергей Гусаченко назначен главой государства первым зампредом БТ. Дмитрий Примшиц - заместителем председателя Белтелерадиокомпании.

Обновление и в региональной вертикали, в том числе по линии замов губернаторов. Так, на должность первого зампреда Гродненского облисполкома согласован  Юрий Валеватый. Денис Курленко отныне зампред в Миноблисполкоме. На должность председателя Вороновского райисполкома Президентом согласован Дмитрий Захарчук. Руководить Ленинским районом Гродно будет Игорь Бобырь. Для них в первую очередь земные задачи: не затягивать посевную кампанию и корректно работать с людьми. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Решения Президента по кадрам в МВД, местной вертикали и СМИ. Так, сегодня назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах....
 
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