Решения Президента по кадрам в МВД, СМИ и региональном управлении

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Решения Президента по кадрам в МВД, местной вертикали и СМИ. Так, сегодня назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области, Олег Шуляковский займет аналогичный пост в Брестском регионе, Дмитрия Резенкова глава государства назначил начальником гродненской милиции. Обращаясь к правоохранителям, Президент напомнил о четкой и слаженной работе по обеспечению безопасности в стране.

Кадровые решения пятницы затронули и Белтелерадиокомпанию. Сергей Гусаченко назначен главой государства первым зампредом БТ. Дмитрий Примшиц - заместителем председателя Белтелерадиокомпании.

Обновление и в региональной вертикали, в том числе по линии замов губернаторов. Так, на должность первого зампреда Гродненского облисполкома согласован Юрий Валеватый. Денис Курленко отныне зампред в Миноблисполкоме. На должность председателя Вороновского райисполкома Президентом согласован Дмитрий Захарчук. Руководить Ленинским районом Гродно будет Игорь Бобырь. Для них в первую очередь земные задачи: не затягивать посевную кампанию и корректно работать с людьми.