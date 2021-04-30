Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана о взаимодействии в рамках интеграционных объединений

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У Александра Лукашенко сегодня состоялся телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Одной из главных тем стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений - СНГ и ЕАЭС. Беларусь в текущем году председательствует в Содружестве Независимых государств, в следующем полномочия председателя перейдут к Казахстану.

В этой связи главы государств подробно обсудили повестку дня в работе объединения. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев договорились о конкретных шагах по поддержке сотрудничества в формате СНГ.

Президенты также сверили часы в преддверии майского заседания Высшего Евразийского экономического совета, обсудили актуальные вопросы в этом направлении. Главы государств особо отметили важность последовательного выполнения всех обязательств как в рамках ЕАЭС, так и СНГ (особенно что касается снятия барьеров в торговле), а также иных достигнутых договоренностей.