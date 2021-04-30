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Кадровые решения Президента затронули систему национальной безопасности
30.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области. Олег Шуляковский займет аналогичный пост в Брестском регионе. Дмитрия Резенкова Президент назначил начальником гродненской милиции. Это только часть итогов кадровой пятницы. Все подробности позже.
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Назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области. Олег Шуляковский займет...
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