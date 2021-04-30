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В КГБ раскрыли имена всех, кто проходит по делу «о госперевороте»

30.04.2021 15:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

КГБ Беларуси раскрыл имена всех обвиняемых по скандальному делу о «госперевороте» и даже хочет попытаться экстрадировать некоторых их них в Беларусь из США.

Как заявил официальный представитель КГБ Андрей Ярош, в заговоре с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК) обвиняются: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. 

В СИЗО КГБ находятся Федута, Зенкович, Костусев и Голубович, а остальных подогреваемых КГБ хочет экстрадировать в Беларусь. Запрос направлен не только в США.

«Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно», – заявил представитель КГБ.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей. У экспертов все происходящее вызывает все больше вопросов.

 
 
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КГБ Беларуси раскрыл имена всех обвиняемых по скандальному делу о «госперевороте» и даже хочет попытаться экстрадировать некоторых их них в Беларусь из США.
 
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