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Минобороны вновь обвинило Польшу в нарушении границы

30.04.2021 15:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство обороны Беларуси второй раз за текущий месяц заявило, что польская сторона нарушила воздушную границу.

По информации ведомства, 29 апреля в 2:02 в районе населенного пункта Козловичи со стороны Польши вертолетом МИ-7 была нарушена граница. Вертолет был зафиксирован средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы. Вертолет покинул воздушное пространство Беларуси в 2:03 в района населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.

30 апреля в Минобороны Беларуси был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Белорусской стороной была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы страны. Военные также потребовали, чтобы было проведено разбирательство, о результатах которого будет проинформирована белорусская сторона. Атташе указали на отсутствие результатов разбирательства по первому факту нарушения госграницы Беларуси, который произошел 12 апреля.

Тогда, напомним, польская сторона опровергла  все обвинения в свой адрес.

 
 
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Министерство обороны Беларуси второй раз за текущий месяц заявило, что польская сторона нарушила воздушную границу.
 
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