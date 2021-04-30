Минобороны вновь обвинило Польшу в нарушении границы

Министерство обороны Беларуси второй раз за текущий месяц заявило, что польская сторона нарушила воздушную границу.

По информации ведомства, 29 апреля в 2:02 в районе населенного пункта Козловичи со стороны Польши вертолетом МИ-7 была нарушена граница. Вертолет был зафиксирован средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы. Вертолет покинул воздушное пространство Беларуси в 2:03 в района населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.