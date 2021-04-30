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Минобороны вновь обвинило Польшу в нарушении границы
30.04.2021 15:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство обороны Беларуси второй раз за текущий месяц заявило, что польская сторона нарушила воздушную границу.
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30 апреля в Минобороны Беларуси был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Белорусской стороной была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы страны. Военные также потребовали, чтобы было проведено разбирательство, о результатах которого будет проинформирована белорусская сторона. Атташе указали на отсутствие результатов разбирательства по первому факту нарушения госграницы Беларуси, который произошел 12 апреля.
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Министерство обороны Беларуси второй раз за текущий месяц заявило, что польская сторона нарушила воздушную границу.
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