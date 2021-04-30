Возможную встречу Путина и Байдена обсудили руководители служб безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону в пятницу с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США", – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

Патрушева и Салливан разговаривали по телефону совсем недавно – 19 апреля. Причем, также по инициативе Вашингтона. Также они общались в конце января и в начале марта, когда обсуждали среди прочего вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и перспективы взаимодействия России и США по вопросам безопасности.

Неоднозначный контекст

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.

Ранее в речи, посвященной России, Джо Байден выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.

В марте американский президент позволил себе некорректное высказывание в адрес российского коллеги. В ответ Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и обратил внимание, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Президент РФ также предложил главе Белого дома продолжить дискуссию онлайн , чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности. Однако диалог между лидерами так и не состоялся – в Вашингтоне отказались от предложения Москвы.

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