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Возможную встречу Путина и Байдена обсудили руководители служб безопасности
30.04.2021 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону в пятницу с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США", – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.
Патрушева и Салливан разговаривали по телефону совсем недавно – 19 апреля. Причем, также по инициативе Вашингтона. Также они общались в конце января и в начале марта, когда обсуждали среди прочего вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и перспективы взаимодействия России и США по вопросам безопасности.
Неоднозначный контекст
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
© Sputnik / Сергей Гунеев
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ранее в речи, посвященной России, Джо Байден выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.
В марте американский президент
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Телефонный разговор по поводу возможной встречи лидеров России и США инициировала американская сторона.
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