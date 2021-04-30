ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера

30.04.2021 17:33 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 апреля. О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД.

"Материал о смерти сотрудника могилевского УВД вышел в ведомственной печати, а после был растиражирован в интернете. Некоторые пользователи вместо соболезнования и слов поддержки близким оставили под публикацией оскорбительные слова. Оперативники <…> выявили трех авторов негативных постов: 37-летнего минчанина, 63-летнюю женщину из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска", — говорится в сообщении.

Следователи "дали правовую оценку действиям комментаторов и признали их подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти".


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 апреля. О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД. ...
 
Новости дня
Новости политики
 
Возможную встречу Путина и Байдена обсудили руководители служб безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by