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Возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера
30.04.2021 17:33 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 апреля. О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД.
"Материал о смерти сотрудника могилевского УВД вышел в ведомственной печати, а после был растиражирован в интернете. Некоторые пользователи вместо соболезнования и слов поддержки близким оставили под публикацией оскорбительные слова. Оперативники <…> выявили трех авторов негативных постов: 37-летнего минчанина, 63-летнюю женщину из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска", — говорится в сообщении.
Следователи "дали правовую оценку действиям комментаторов и признали их подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти".
БелаПАН.
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Возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера
Минск, 30 апреля. О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД. ...
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