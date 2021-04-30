Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 апреля. О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД.

"Материал о смерти сотрудника могилевского УВД вышел в ведомственной печати, а после был растиражирован в интернете. Некоторые пользователи вместо соболезнования и слов поддержки близким оставили под публикацией оскорбительные слова. Оперативники <…> выявили трех авторов негативных постов: 37-летнего минчанина, 63-летнюю женщину из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска", — говорится в сообщении.

Следователи "дали правовую оценку действиям комментаторов и признали их подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера Минск, 30 апреля. О возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан, подозреваемых в оскорблении умершего милиционера, сообщила 30 апреля пресс-служба МВД. ...

БелаПАН.