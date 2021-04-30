А. Лукашенко требует от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан

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Сегодня назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области, Олег Шуляковский займет аналогичный пост в Брестском регионе, Дмитрий Резенков назначен начальником гродненской милиции. Глава Совбеза и профильный министр за этих людей ручаются - на службе они успели зарекомендовать себя настоящими профессионалами. Президент напомнил правоохранителям о четкой и слаженной работе по обеспечению безопасности в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри складывается относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя, да и внешне. Вы видите, что происходит.

Обновление и в региональной вертикали, в том числе по линии замов губернаторов. На должность первого зампреда Гродненского облисполкома согласован Юрий Валеватый. Денис Курленко - отныне зампред в Миноблисполкоме. На должность председателя Вороновского райисполкома Президентом согласован Дмитрий Захарчук. Руководить Ленинским районом Гродно будет Игорь Бобырь. Для них в первую очередь земные задачи: корректно работать с людьми и не затягивать посевную кампанию.



Кадровые решения пятницы затронули и Белтелерадиокомпанию. Сергей Гусаченко назначен первым зампредом БТ, Дмитрий Примшиц - заместителем председателя Белтелерадиокомпании.



Часть назначений прошла в рабочем порядке. Виктор Савчук отправится представлять интересы страны в качестве генкосула в Белостоке. Александр Бурак согласован на должность зама в Госкомитете по стандартизации. Алексей Игликов возглавит Комитет госконтроля по Гомельской области. Иван Курман - теперь управляющий делами Гродненского облисполкома.





