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А. Лукашенко требует от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан
30.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри складывается относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя, да и внешне. Вы видите, что происходит.
Обновление и в региональной вертикали, в том числе по линии замов губернаторов. На должность первого зампреда Гродненского облисполкома согласован Юрий Валеватый. Денис Курленко - отныне зампред в Миноблисполкоме. На должность председателя Вороновского райисполкома Президентом согласован Дмитрий Захарчук. Руководить Ленинским районом Гродно будет Игорь Бобырь. Для них в первую очередь земные задачи: корректно работать с людьми и не затягивать посевную кампанию.
Кадровые решения пятницы затронули и Белтелерадиокомпанию. Сергей Гусаченко назначен первым зампредом БТ, Дмитрий Примшиц - заместителем председателя Белтелерадиокомпании.
Часть назначений прошла в рабочем порядке. Виктор Савчук отправится представлять интересы страны в качестве генкосула в Белостоке. Александр Бурак согласован на должность зама в Госкомитете по стандартизации. Алексей Игликов возглавит Комитет госконтроля по Гомельской области. Иван Курман - теперь управляющий делами Гродненского облисполкома.
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