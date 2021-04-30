ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евразийскую интеграцию обсуждают на Межправсовете в Казани

30.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для успешного развития стран "пятерки" ЕАЭС нужно совмещать приоритеты общей интеграции и национальные интересы. Об этом глава белорусского правительства Роман Головченко заявил сегодня на Межправсовете в Казани. Заседание проходит в широком формате. Белорусская сторона призывает коллег обеспечивать переход на новый технологический уровень через инновационные разработки, которые есть у каждой страны, и цифровую трансформацию, а также повышать конкурентоспособность товаров и увеличить их экспорт на внешние рынки. Сегодня на совете Беларусь предложила "пятерке" ЕАЭС и свою стратегию на будущее.

Также в повестке дня рынок электронной торговли, необходимость корректировки правовых документов в этой области, а также меры по поддержке экспорта отдельных продовольственных и сырьевых товаров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для успешного развития стран "пятерки" ЕАЭС нужно совмещать приоритеты общей интеграции и национальные интересы. Об этом глава белорусского правительства Роман...
 
Новости дня
Новости политики
 
Новый посол России Лукьянов встретился с главой МИД Макеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by