|
Евразийскую интеграцию обсуждают на Межправсовете в Казани
30.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Для успешного развития стран "пятерки" ЕАЭС нужно совмещать приоритеты общей интеграции и национальные интересы. Об этом глава белорусского правительства Роман Головченко заявил сегодня на Межправсовете в Казани. Заседание проходит в широком формате. Белорусская сторона призывает коллег обеспечивать переход на новый технологический уровень через инновационные разработки, которые есть у каждой страны, и цифровую трансформацию, а также повышать конкурентоспособность товаров и увеличить их экспорт на внешние рынки. Сегодня на совете Беларусь предложила "пятерке" ЕАЭС и свою стратегию на будущее.
Также в повестке дня рынок электронной торговли, необходимость корректировки правовых документов в этой области, а также меры по поддержке экспорта отдельных продовольственных и сырьевых товаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для успешного развития стран "пятерки" ЕАЭС нужно совмещать приоритеты общей интеграции и национальные интересы. Об этом глава белорусского правительства Роман...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)