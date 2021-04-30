Евразийскую интеграцию обсуждают на Межправсовете в Казани

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Для успешного развития стран "пятерки" ЕАЭС нужно совмещать приоритеты общей интеграции и национальные интересы. Об этом глава белорусского правительства Роман Головченко заявил сегодня на Межправсовете в Казани. Заседание проходит в широком формате. Белорусская сторона призывает коллег обеспечивать переход на новый технологический уровень через инновационные разработки, которые есть у каждой страны, и цифровую трансформацию, а также повышать конкурентоспособность товаров и увеличить их экспорт на внешние рынки. Сегодня на совете Беларусь предложила "пятерке" ЕАЭС и свою стратегию на будущее.

Также в повестке дня рынок электронной торговли, необходимость корректировки правовых документов в этой области, а также меры по поддержке экспорта отдельных продовольственных и сырьевых товаров.