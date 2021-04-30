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Главы государств Беларуси и Казахстана договорились о проведении очередного заседания межправкомиссии

30.04.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

У  Александра Лукашенко сегодня состоялся телефонный разговор  с президентом Казахстана  Касым-Жомартом Токаевым. Одной из главных тем  стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений - СНГ и ЕАЭС. Беларусь в текущем году  председательствует в Содружестве Независимых Государств, в следующем - 2022 - полномочия председателя перейдут  к Казахстану.

В этой связи  главы государств подробно обсудили повестку дня в работе объединения. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев договорились  о конкретных шагах по поддержке сотрудничества в формате СНГ. Президенты также сверили часы в преддверии майского заседания Высшего Евразийского экономического совета, обсудили актуальные вопросы в этом направлении. Главы государств особо отметили  важность последовательного выполнения всех обязательств как в рамках ЕАЭС, так и СНГ, особенно что касается снятия барьеров в торговле, а также выполнения иных достигнутых договоренностей.

В двусторонних отношениях Беларуси и Казахстана  главы государств  договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии. Александр Лукашенко уже дал поручение правительству заниматься этим вопросом. Как было отмечено, в нынешнее непростое время ключевая  задача -  определить наиболее актуальные и перспективные направления для развития сотрудничества. В целом  главы государств условились, несмотря на любые текущие трудности, плотно взаимодействовать и поддерживать наметившийся прирост в двусторонней торговле, чтобы и далее прибавлять в сотрудничестве по различным направлениям.

Президенты Беларуси и Казахстана обсудили пандемию и вакцинацию

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также обсудили  тематику пандемии и вакцинации. В течение полугода  в Казахстане планируется привить до 10 миллионов человек, в связи с чем для страны этот вопрос крайне актуален. Саму же тему распространения COVID-19  президенты  обсудили на примере ситуации в Индии, где в настоящее время складывается непростая обстановка.

В преддверии важных праздничных дат - 1 Мая и Дня Победы - президенты Беларуси и Казахстана обменялись поздравлениями. Кроме того, особо теплые пожелания Александр Лукашенко адресовал  православным жителям Казахстана, поздравив их с Пасхой, а мусульман - со священным месяцем Рамадан. Касым-Жомарт Токаев в ответ также передал поздравления с Пасхой  всем православным верующим нашей страны.



 
 
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У  Александра Лукашенко сегодня состоялся телефонный разговор  с президентом Казахстана  Касым-Жомартом Токаевым. Одной из главных тем  стало взаимодействие в...
 
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