Президент провел ряд назначений: новые кадры в структуре МВД, местной вертикали и в руководстве Белтелерадиокомпании

Источник материала: БT

Во Дворце Независимости - кадровый день. Сегодня Президент провел ряд назначений. В качестве анонса - новые кадры в структуре МВД, местной вертикали и в руководстве медиа. Забегая вперед, заметим, что и у нас, на БТ, новые заместитель и первый зам.



К каждому из назначенцев пристальное внимание Президента. Александр Лукашенко по традиции нацеливает на результат. Людей в погонах - на слаженную работу по обеспечению безопасности в стране, власть на местах - на заботу и внимание к чаяниям людей. А в целом Президент скажет просто: события минувшего года показали, кто есть кто. И с кем можно работать. И все сегодняшние назначенцы из их числа.



И еще один важный посыл, который прозвучал в рабочем кабинете Президента, - защищая людей, не до церемоний. Во главе угла всех решений генералов - защита национальных интересов. Градус накала на улицах спал, но руку на пульсе событий держать придется постоянно. Тем более давление извне не ослабевает.

Все подробности этой кадровой пятницы у Ольги Анищенко.



Эта пятница, судя по спискам назначенцев, информационного шума не обещала. Что называется, без громких имен. Но не ответственности.



Словом, это как посмотреть. Проходных должностей - будь то на местах, в правительстве или силовом блоке - сегодня нет. И вряд ли будут. А потому внимание к каждому, кто приходит на новую службу. Кто рекомендует? Почему? За какие заслуги? Но госсекретаря Совбеза, представляющего новых руководителей управлений внутренних дел в регионах, похоже, сложно спросить на засыпку.



А. Лукашенко требует от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан



Президент даже скажет: генерал не может быть мягким в своих решениях. Но речь, скорее, о мягкотелости. Мол, исполнение должно быть беспрекословным. Времена такие. Да и сегодняшним назначенцам это объяснять определенно не нужно. Они и сами не против замолвить словечко.



Итак, сегодня случилось сразу несколько перестановок в системе Министерства внутренних дел. Обошлось без новых лиц. Все это горизонтальная ротация в регионах - Минском, Брестском и Гродненском. На минуточку, три четверти страны, заметит Президент. Везде не без проблем. Придется держать руку на пульсе, чтоб и впредь соблюсти порядок там, где пытались играть в беспорядки. И тут уж не до сантиментов.











Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело работать заместителем, второе дело - возглавлять в это, опять же повторюсь, непростое время эти коллективы. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения - это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах, обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна - интересы пересекаются) - вот это вопросИтак, к персоналиям. УВД столичного региона теперь возглавит Александр Астрейко. В Минск он держит путь из Бреста, где 4 года был во главе областной милиции. Но и со столичным положением дел знаком неплохо: долгое время аналогичные задачи выполнял в центральной области. Но ступенькой пониже. Так что это возвращение. Еще и в родные края. Олег Шуляковский из Гомеля направится в город над Бугом. Теперь у него в подчинении брестская милиция. А Дмитрия Резенкова ждут на Гродненщине. Сюда он переедет из самого северного региона страны. Опыт криминальной работы в органах пригодится каждому. И дело даже не в накале уличных страстей. Впору решать и вполне земные проблемы.



Да и сами назначенцы после скажут: спокойствие и безопасность на улицах, чем милиция страны буквально жила с прошлого года, на второй план, конечно, не уходят. Но пора подтягивать и другие задачи. Тем более время такое, что мошенники уходят в онлайн. Словом, невидимый враг не то что не дремлет. Он активен, пожалуй, как никогда.



Земные задачи для регионов: завершить посевную и работать с людьми



Революции уходят, а земные заботы останутся. Именно об этом - о земном - Президент говорит уже с новыми руководителями местной вертикали. Заметные изменения по линии заместителей губернаторов. Новый зампред в центральном регионе (это Денис Курленко) и первый заместитель на Гродненщине. Живут здесь по весне во многом посевной кампанией, но и о людях забывать не стоит, призывает Президент. Словом, "что посеешь - то и пожнешь" звучит здесь как-то по-особому.



И еще несколько назначений на местах. Дмитрий Захарчук займет кресло главы Вороновского райисполкома. А в Ленинский район Гродно отправится Игорь Бобырь. Примечательно, что Игорь Михайлович во Дворец направился буквально прямиком с "Гродно Азота" - с поста гендиректора. Предприятие летом порядком штормило: радикальные либералы подстрекали к остановке химгиганта. И тут уж было не до шуток!





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, уже голову в руки взяли некоторые, которые случайно туда попали. Всем необходимо сделать соответствующие выводы из того, что произошло. Мы знаем, кто есть кто, с кем можно работать, с кем нельзя. И сами можем сделать определенные выводы на будущее, потому что недостатков у всех нас хватало. Надо обратить на это внимание.



Честность, исполнительность, дисциплина - вот такие они, требования к управленцам любого звена. Важно слышать людей и справляться с их проблемами - это тоже индикатор результата, как и качество жизни.











Кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании



Кадровые решения этой пятницы затронули и наш медиахолдинг. На БТ новые заместитель (им стал Дмитрий Примшиц) и первый заместитель - на ступеньку выше поднялся Сергей Гусаченко. Впрочем, "лесничные" марши в этом смысле ему хорошо знакомы. Это сегодня ведущий "Главного эфира" и "Понятной политики" в вечернем прайм-тайм, а в прошлом - репортер, в том числе президентского пула. Так что нашу работу "в кадре" оценивает профессиональным взглядом.



Впрочем, быть чаще в кадре, т.е. на виду, придется едва ли не всем, кто сегодня получил новые должности. За ними не просто новое кресло, но и груз ответственности. Ноша, которая по силам лишь тем, кто болеет за дело и результат.