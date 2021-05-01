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Поздравление народному артисту Беларуси Александру Ефремову

01.05.2021 10:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Александра Ефремова с 70-летием

"Вы принадлежите к плеяде талантливых людей, которые своим одержимым трудом создают настоящие шедевры, не боятся отстаивать правду и историческую истину", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что под руководством Александра Ефремова Театр-студия киноактера за 30 лет вырос в знаменитый коллектив со своим неповторимым обликом и настоящими звездами, профессионально востребованными не только в Беларуси.

"Уверен, ваша плодотворная деятельность в театре и кино, нацеленная на сохранение, развитие лучших традиций высокого искусства, и в дальнейшем будет способствовать расцвету белорусской культуры", - подчеркнул Александр Лукашенко. 



 
 
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Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Александра Ефремова с 70-летием "Вы принадлежите к плеяде талантливых людей, которые своим одержимым...
 
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