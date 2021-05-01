Где работать будем? Белорусские профсоюзы протестуют у посольства США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Белорусские профсоюзы в субботу утром выступили с протестом против возобновления у американского посольства в Минске, сообщает корреспондент Sputnik.

Как стало известно Sputnik, приехали митингующие из разных регионов Беларуси. Мужчина, который отказался представиться, сообщил, что он прибыл из Новополоцка.

"Санкции несправедливы, за свои права нужно бороться. Иначе, где работать будем", - объяснил он цель своего пребывания на митинге.

© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские профсоюзы протестуют против возобновления санкций США у американского посольства в Минске

У протестующих были государственные флаги Беларуси и Федерации профсоюзов республики. Люди скандировали: "санкциям — нет!". Также на мероприятии присутствовал председатель ФПБ Михаил Орда, который выступил с эмоциональной речью в защиту белорусских рабочих.

© Sputnik / Виктор Толочко Глава Белорусской федерации профсоюзов Михаил Орда на пикете у американского посольства в Минске

По его словам, 1 мая у посольства собралось 15 отраслевых профсоюзов. "Мы, таким образом, показываем свою солидарность и единство. Сегодня мы открыто заявляем: не душить нашу страну и наши предприятия санкциями, не разрушать и не разваливать наши предприятия, поскольку там трудятся простые люди, своим трудом зарабатывающие кусок хлеба", - сказал он.

Что произошло?

В конце марта США сообщили о намерениях возобновить санкции против девяти крупных белорусских компаний - "Белнефтехима", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана", "Полоцк-Стекловолокна", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белнефтехима США".

США 19 апреля продлили приостановку санкций в отношении этих предприятий до 3 июня текущего года. До этой даты разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Хронология санкций

США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.

Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.

Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.

В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

Больше десяти лет дипломатические миссии обеих стран были без руководителей. США озвучили намерение вновь обменяться с Беларусью послами только в 2020 году. Пока что послы так и не прибыли в диппредставительства – ни в Минске, ни в Вашингтоне.