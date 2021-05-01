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Президент поздравил белорусов с Первомаем
01.05.2021 12:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Первомаем.
Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов, отдельных цехов и бригад, чествуем ветеранов. Бережем эту традицию как дань уважения поколениям, совершавшим трудовые подвиги во благо Отечества. Продолжаем начатый ими единственно правильный и проверенный временем путь к процветанию родной земли и благополучию народа. Путь ежедневного труда - кропотливого, честного и созидательного.
За последние четверть века мы многого достигли: навели порядок на земле, сделали прекрасные дороги, сохранили и модернизировали производства, возвели собственную атомную станцию. Построили чистую, уютную, комфортную страну.
Убежден, что вместе, объединив творческие усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам, решить все задачи современной повестки дня.
Искренне желаю белорусам мирного неба, здоровья, счастья и новых профессиональных свершений.
Александр Лукашенко
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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Первомаем. Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов,...
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