Президент поздравил белорусов с Первомаем

Источник материала: БT

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Первомаем.



Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов, отдельных цехов и бригад, чествуем ветеранов. Бережем эту традицию как дань уважения поколениям, совершавшим трудовые подвиги во благо Отечества. Продолжаем начатый ими единственно правильный и проверенный временем путь к процветанию родной земли и благополучию народа. Путь ежедневного труда - кропотливого, честного и созидательного.



За последние четверть века мы многого достигли: навели порядок на земле, сделали прекрасные дороги, сохранили и модернизировали производства, возвели собственную атомную станцию. Построили чистую, уютную, комфортную страну.



Убежден, что вместе, объединив творческие усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам, решить все задачи современной повестки дня.



Искренне желаю белорусам мирного неба, здоровья, счастья и новых профессиональных свершений.



Александр Лукашенко





