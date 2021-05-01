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Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию РФ

01.05.2021 14:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации. 

Пресс-служба МИД РФ
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Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью агентству Sputnik.

Она подчеркнула, что "на протяжении многих лет РФ предлагала партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами", с помощью переговоров и консультаций.

"Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблем и реальным, и вымышленным намеренно публичный характер. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС", - заявила Захарова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно «ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".

Ранее в пятницу МИД России опубликовал фамилии восьми граждан стран - членов ЕС, которым был запрещен въезд в РФ. В список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении многих лет РФ предлагала Евросоюзу решать возникающие вопросы дипломатическими способами, однако любые попытки перейти в русло конструктивного...
 
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