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Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от RT и Sputnik в США

01.05.2021 15:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik отметила, что "Медуза" работает в РФ как полноценное СМИ, несмотря на то, что издание признано иностранным агентом. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Для нас "Медуза" осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются настоящей травле за сотрудничеством с российскими СМИ.

Захарова отметила, что российские законы значительно мягче, чем аналогичные американские.

В апреле интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом.
Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik (ваша страна)

 
Теги: Минск
 
 
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"Медуза" работает в Российской Федерации как полноценное СМИ, несмотря на то, что издание признано иностранным агентом.
 
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