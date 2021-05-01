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Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России

01.05.2021 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России. 

Пресс-служба МИД РФ
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Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.

"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", - заявила Захарова.

"Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", - подчеркнула она.

Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.

В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik (ваша страна)

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее посольство США объявило о сокращении обслуживания российских граждан — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному...
 
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