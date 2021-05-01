День труда Лукашенко отметил рубкой дров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил 1 мая - День труда - рубкой дров, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

"Мир. Труд. Май", - гласит описание к видео.

Рядом с главой государства был вновь замечен белый шпиц.

Сегодня президент находится в Гомельской области. Как уточняет "Пул Первого", в пострадавшем от аварии на ЧАЭС регионе. Завтра, в Пасху, Лукашенко посетит храм в Турове.

Последний раз за рубкой дров президент Беларуси Александр Лукашенко был замечен в Крещенский вечер . После – белорусский лидер сходил в баню и окунулся в купель . Тогда его также сопровождал знаменитый шпиц Умка.

Кстати, Sputnik делал репортаж, какой характер у собаки Лукашенко .