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День труда Лукашенко отметил рубкой дров
02.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил 1 мая -
"Мир. Труд. Май", - гласит описание к видео.
Рядом с главой государства был вновь замечен белый шпиц.
Сегодня президент находится в Гомельской области. Как уточняет "Пул Первого", в пострадавшем от аварии на ЧАЭС регионе. Завтра, в Пасху, Лукашенко посетит храм в Турове.
Последний раз за рубкой дров президент Беларуси Александр Лукашенко
Кстати, Sputnik делал репортаж,
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Последний раз на публике белорусский президент рубил дрова на Крещение, за церемонией вновь наблюдал знаменитый шпиц Умка.
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