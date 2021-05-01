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Границу Таджикистана и Кыргызстана опишут топографы

02.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Границу Таджикистана и Кыргызстана в ближайшее время опишут топографы, сообщил департамент информации МИД Таджикистана.

Достигнуть этого решения удалось по итогам заседания двусторонней межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы двух стран. В нем приняли участие руководители ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Канычбек Тошиев.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: о чем договорились лидеры

"Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участках", - говорится в сообщении.

Стороны высказали сожаление о произошедшем на границе и выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Также Таджикистан и Кыргызстан договорились немедленно начать возвращение военной техники на места их постоянной дислокации.

Сейчас стороны характеризуют обстановку на границе как стабильную, стрельбы нет.

Конфликт на границе

В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, выросший в вооруженное противостояние военных двух стран.

Пресс-служба МИД РФ
ОДКБ предложила Кыргызстану и Таджикистану помощь в разрешении конфликта

Началось с того, что таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг началась стрельба.

В результате противостояния погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля была достигнута договоренность о прекращении огня и отводе сил от границы, однако затем перестрелки возобновились.

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в субботу в ходе телефонных переговоров договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предложил Кыргызстану и Таджикистану помощь в разрешении конфликта на границе двух государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны договорились решать дальнейшие вопросы в духе взаимопонимания и доверия, сославшись на древнюю историю братских народов.
 
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