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Александр Лукашенко в Турове поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи

02.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением


Лукашенко в Турове поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи!

Александр Лукашенко в Турове поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи

В соборе Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова, пообщался с пришедшими в храм верующими.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Христос воскресе! Сегодня я произношу эти традиционные пасхальные слова в кафедральном соборе Турова с особым чувством. Здесь, как и в Полоцке, находится колыбель христианства на нашей земле. Это место - поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа. Народа, душа которого похожа на этот город. На первый взгляд, он маленький и скромный. Но за скромностью стоит более чем тысячелетняя летопись. И в ней немало значимых страниц, важных событий, которые вошли в историю разных народов и государств

Лукашенко: Душа нашего народа, как и красота Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами, людям с Богом в сердце


Александр Лукашенко в Турове поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Об этом еще в XII веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский - белорусский святой, философ, просветитель, духовный наставник. Как говорят современники, второй Златоуст. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности - это мир, труд на родной земле и согласие между людьми. Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но все видят - Бог нас хранит

Лукашенко поблагодарил митрополита Вениамина и других служителей церкви за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года.

Александр Лукашенко в Турове поздравил всех православных верующих со светлым праздником Пасхи


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии. Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом


Митрополит Вениамин: Следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси

Об этом Митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси сказал в туровском храме, который в Пасху посетил глава государства Александр Лукашенко.

Митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Пасхальная радость наполняет сердца человеческие. Совсем недавно мы вспоминали последние земные дни Спасителя. Назидались и вдохновлялись тем примером, который оставил нам Спаситель. Его пример жизни - вдохновляюще высокий и неповторимый, вместе с тем, столь необходимый для всего человеческого рода. Следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего нашей страны. Сегодня, когда мы празднуем эти святые дни, мы осознаем, что Христос не оставил нас в воскресении своем. Он пообещал с нами быть до скончания века

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Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Давайте созидать....
 
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