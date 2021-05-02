Жапаров: целостность Кыргызстана из-за конфликта на границе была под угрозой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Территориальная целостность Кыргызстана во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой, такое заявление сделал кыргызский лидер Садыр Жапаров в обращении к народу вечером воскресенья.

"Территориальная целостность и безопасность нашего священного отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", – подчеркнул глава государства.

Он высоко оценил то, какую роль пограничники и другие правоохранительные органы сыграли в том, чтобы сохранить целостность страны.

Президент отметил, что власти с пониманием отнеслись к тем молодым людям, "которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие", поскольку так они выражали свой патриотизм. Однако для предотвращения крупномасштабного конфликта и сохранения стабильности в регионе выполнить это требование было невозможно.

Не стрелять первыми

Президент Кыргызстана также заявил, что Бишкек никогда не позволит своим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома.

"Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми", – отметил глава государства.

По его словам, обе стороны обязаны не допускать повторного противостояния, ведь иначе может пострадать гораздо больше людей.

Совет старейшин

Чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем, Жапаров предлагает создать комиссию по поддержанию мира, в которую войдут старейшины с обеих сторон, проживающие в соседних или смешанных селах.

Глава Кыргызстана сообщил, что распорядился провести полномасштабное расследование произошедшего.

Суть конфликта

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, что привело к вооруженному столкновению между военнослужащими двух стран на следующий день.

По данным кыргызского Минздрава, жертвами конфликта стали 34 жителя страны, более 150 пострадали. В основном это гражданские лица.

33 тысячи мирных жителей были эвакуированы. На 1-2 мая в Кыргызстане объявлен национальный траур.

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