Конфликт на кыргызско-таджикской границе: отвод войск завершен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Кыргызстан и Таджикистан, на границе которых ранее произошел вооруженный конфликт, завершили отвод дополнительных сил от государственной границы, об этом сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы.

Ситуация на границе стабильная, за прошедшую ночь не было никаких инцидентов и перестрелок.

В ведомстве подчеркнули, что территории, где находились допвойска, продолжает осматривать совместная комиссия в составе офицеров минобороны двух стран. Несмотря на спокойную ситуацию в регионе, пограничники продолжат нести службу в усиленном режиме.

Заявление Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне заявил , что территориальная целостность Кыргызстана во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой. Он отметил, что Бишкек никогда не позволит своим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома.

"Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми", – отметил глава государства.

По его словам, обе стороны обязаны не допускать повторного противостояния, ведь иначе может пострадать гораздо больше людей.

Кыргызско-таджикский конфликт

28 апреля на кыргызско-таджикской границе вспыхнул конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Ситуация накалилась из-за давнего спора о принадлежности водозабора "Головной". На следующий день произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана, которое длились более шести часов. В результате погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности государств Рыскелди Мусаевым (Кыргызстан) и Насрулло Махмудзодой (Таджикистан). Генсек заявил, что конфликт на границе двух стран должен быть прекращен в кратчайшие сроки.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь . Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

Читайте также:

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: о чем договорились лидеры