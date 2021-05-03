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Конфликт на кыргызско-таджикской границе: отвод войск завершен
03.05.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Кыргызстан и Таджикистан, на границе которых ранее произошел вооруженный конфликт, завершили отвод дополнительных сил от государственной границы, об этом сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы.
Ситуация на границе стабильная, за прошедшую ночь не было никаких инцидентов и перестрелок.
В ведомстве подчеркнули, что территории, где находились допвойска, продолжает осматривать совместная комиссия в составе офицеров минобороны двух стран. Несмотря на спокойную ситуацию в регионе, пограничники продолжат нести службу в усиленном режиме.
Заявление Жапарова
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне
"Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми", – отметил глава государства.
Пресс-служба МИД РФ
По его словам, обе стороны обязаны не допускать повторного противостояния, ведь иначе может пострадать гораздо больше людей.
Кыргызско-таджикский конфликт
28 апреля на кыргызско-таджикской границе вспыхнул конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Ситуация накалилась из-за давнего спора о принадлежности водозабора "Головной". На следующий день произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана, которое длились более шести часов. В результате погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности государств Рыскелди Мусаевым (Кыргызстан) и Насрулло Махмудзодой (Таджикистан). Генсек заявил, что конфликт на границе двух стран
Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день
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Несмотря на то, что обстановка в регионе стабильная, пограничники продолжат нести службу в усиленном режиме.
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