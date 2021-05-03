Джули Фишер - о решениях Лукашенко, верительных грамотах и политзаключенных

В Беларуси продолжается политический кризис, за решеткой 350 политзаключенных. Однако Александру Лукашенко еще не поздно принять решения, которые бы пошли на пользу белорусскому народу.

Об этом заявила посол США Джули Фишер в интервью телеканалу «Белсат», отвечая на вопрос, какое бы послание она адресовала белорусским властям.

Еще не поздно

«Думаю, это было бы "еще не поздно". Еще не поздно принять те решения, которые принесут пользу народу Беларуси», - сказала она. США «еще могут помочь в этой ситуации». При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне понимают важность суверенитета Беларуси.

«Есть решения, которые будет принимать Лукашенко, и есть решения, которые будут принимать его окружение и спецслужбы. Решения будут касаться того, что они хотят или не хотят делать. Я с нетерпением жду того дня, когда Беларусь станет современной европейской страной. Они уже могут что-то сделать, чтобы подготовить почву для этого», - сказала Джули Фишер.

В интервью «Белсат» Фишер также прокомментировала эти слова Макея - сказала, что для американских дипломатов «было бы неприемлемо соглашаться на какие-то ограничения нашей деятельности».

О санкциях

Она заявила, что санкции, которые затронули 9 белорусских госпредприятий, были разморожены из-за того, что власти удерживают политзаключенных. Эти санкции были поставлены на паузу, но не отменены в 2015 году, когда на волю были выпущены политзаключенные.

«В нынешних условиях Госдепартамент дал соответствующие рекомендации Минфину относительно санкций, учитывая то, что в Беларуси сегодня более 350 политзаключенных. Это был мощный сигнал от нас - ситуация не позволяет, чтобы санкции оставались замороженными. Теперь мы посмотрим, будут ли санкции эффективными», - рассказала Фишер.

Напомним, 19 апреля Минфин США опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций в отношении ряда белорусских предприятий.

Также сообщалось , что российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.

2 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил , что санкции США никак не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

Что с верительными грамотами

По ее словам, верительные грамоты – бумаги, на которые редко кто обращает внимание. «Сейчас я не могу точно сказать, как будет решаться ситуация с верительным грамотами», - заявила Джули Фишер по вопросу обмена послами и вручением этих документов.

Посол США в Беларуси до сих пор не получила белорусскую визу. 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что некоторое время Фишер будет проживать в Литве.

Глава МИД Владимир Макей ответил, что посол «не сможет эффективно работать в Беларуси», если продолжит говорить о нелегитимности Лукашенко.

В Беларуси продолжаетс политический кризис

Джули Фишер добавила, что выборы в Беларуси не были справедливыми и свободными, однако Лукашенко продолжает руководить страной.

«Он использовал свою власть, чтобы совершить насилие против людей, которые просто хотели, чтобы их услышали, потому что были недовольны тем, как прошли выборы», - считает посол США.

По ее словам, в Беларуси продолжается политический кризис.

«Выход из него зависит от двух вещей: освобождения политзаключенных и диалога властей с теми, кто возглавляет протесты. Итогом диалога должны стать новые выборы, которые можно будет признать свободными и справедливыми», - прокомментировала Фишер.