«Большая семерка» призывает провести новые президентские выборы в Беларуси

В Лондоне состоялась встреча глав МИД G7, на которой они обсудили и ситуацию в Беларуси. Министры призвали власти страны к диалогу и проведению новых «свободных и справедливых» выборов. По итогам встречи выпущено коммюнике.

«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом в области прав человека после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года», - говорится в документе.

Министры призвали белорусские власти следовать рекомендациям ОБСЕ, освободить арестованных, которые находятся в тюрьмах «за выражение их демократических стремлений», и прекратить подавление прав и свобод человека.

В тексте коммюнике осуждаются «продолжающиеся репрессии в отношении журналистов и правозащитников». Главы МИД призвали уважать права белорусов на мирные собрания.

«Также призываем режим вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая реальных лидеров оппозиции и общества, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве в таком диалоге в качестве средства разрешения политического кризиса. Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека», - говорится в итоговом коммюнике.

Отметим, на встрече присутствовали представителями Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

Напомним, мировое сообщество неоднократно высказывало поддержку белорусскому народу и призывало власти к диалогу. 21 апреля США приняли резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Беларуси, требующую отпустить политических заключенных и прекратить насилие.