Проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение

Проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение, чтобы «само общество» решило, насколько целесообразны изменения. Об этом в эфире ОНТ сообщила член Конституционной комиссии, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

«Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан проект, он будет выноситься на всенародное обсуждение», - рассказала Речиц.

Она пояснила, что сами белорусы будут решать, насколько этот проект соответствует запросам общества, и смогут его скорректировать.

Как рассказал входящий в состав Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, во время обсуждения проекта, у комиссии и редакционной группы возникают жаркие споры.

Одним из такие-то спорных вопросов стали трудовые коллективы. Часть членов комиссии считают их рудиментом советской эпохи, а часть полагает, что трудовые коллективы и их представители способны представлять интересы простых тружеников.

Екатерина Речиц добавила, что звучат «самые разные предложения»:

«От того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру, до того, чтобы, наоборот, усилить роль президента».

Но, по ее словам, никаких окончательных предложений не сформулировано.

Речиц считает, что белорусам нужна сильная президентская власть.

«Соответственно моими личными предложениями было, чтобы часть полномочий, которые президент осуществляет, они были закреплены на конституционном уровне. В частности, допустим, объявлять о проведении и определять повестку Всебелорусского народного собрания, определять состав, статус органов государственного управления и консультативных советов, которые подчиняются президенту, назначать их руководителей, определять систему органов госуправления, принимать решения об использовании вооруженных сил», - рассказала она.

Но Речиц отметила, что это только ее мнение, и не значит, что такое предложение войдет в проект.

«Дальше само общество определит, насколько это общество считает целесообразным. Только потом будет вынесено на референдум, и уже на референдуме непосредственно люди примут решение», - подытожила Екатерина Речиц.

Ранее

Александр Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают , что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

Однако 15 марта сформирована и начала работать Конституционная комиссия, состоящая из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».