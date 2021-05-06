Нужны государственные люди, чтобы система работала - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Нам нужны государственные люди, которые будут служить стране и белорусскому народу, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе.

По его словам, в стране за долгие годы удалось выстроить вертикаль власти, создать компактный госаппарат, а также обеспечить необходимую исполнительную дисциплину. Лукашенко считает, что даже в сложных ситуациях система госуправления работает четко и слаженно. Он привел в пример события 2020 года, которые стали "лакмусовой бумажкой".

Президент республики подчеркнул, что на данном этапе речь не идет о кардинальном реформировании госслужбы, главная задача - придать импульс ее дальнейшему развитию.

"Считаю, что самое важное в этой связи - кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры - тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность - служить стране и белорусскому народу", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Институт профессиональной государственной службы в стране создали в 1993 году. Сейчас он работает на основании закона 2003 года "О государственной службе в Республике Беларусь".

Почти как военные

Лукашенко считает, что госслужащий должен быть скромным, порядочным и материально обеспеченным человеком. Правда, по его словам, речь не должна идти об огромных зарплатах, но, тем не менее, "все должно быть достойно". Для того, чтобы обеспечить престиж профессии, необходимо закрепить социально-правовые гарантии, которые соотносятся с обязанностями и ответственностью, подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, наряду со статусом госслужащего возрастут и требования.

Планируется, что все задачи решит проект нового закона "О государственной службе", который разрабатывался не один год и был принят в первом чтении в декабре 2020-го.

Лукашенко отметил, что до того как проект рассмотрят во втором чтении, нужно обсудить ключевые моменты.

"Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя", - сказал он.

Эффективна и сильна

В свою очередь, глава Администрации президента Игорь Сергеенко добавил, что нужно соответствовать современным вызовам и изменениям, поэтому на повестке дня находится и вопрос совершенствования госслужбы.

"События прошлого года показали, что выстроенная система государственного управления эффективна и сильна. Но не менее сильны возрастающие в последние годы угрозы и риски, которые требуют принятия соответствующих мер для защиты нашей государственности и суверенитета", - отметил он.

Среди главных требований Сергеенко назвал то, что в госсистеме должны работать исключительно профессионалы, которые преданы Беларуси.

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