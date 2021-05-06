ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Москва не оставит без ответа антироссийские санкции Запада - Лавров

06.05.2021 12:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Череда санкций, запущенная членами Европейского союза и другими западными странами, продолжается, Россия не оставит их без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ добавил, что, по мнению ЕС, все они виноваты только в том, что "зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно".

Архитектура отношений между Россией и ЕС разрушена

Лавров также отметил, что архитектуру отношений между Россией и Евросоюзом, которая была "беспрецедентно развита в свое время", разрушил Брюссель. Это произошло в связи с событиями на Украине, в Крыму, "которые не понравились нашим западным коллегам", добавил министр иностранных дел России.

По мнению Лаврова, должна была быть обратная ситуация: Россия должна была бы иметь претензии к Европе за поддержку и поощрение переворота на Украине.

Тупиковый путь и полная безнаказанность

Брюссель считает, что ему все дозволено, отметил глава российского МИД. Такую позицию ЕС демонстрирует своим заявлением о "нелегитимности" возможного российского ответа на новые санкции, которые может ввести Евросоюз.

"И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией - имею в виду полную безнаказанность", - добавил Лавров.

Глава российской дипломатии назвал этот пусть "тупиковым" и добавил, что "агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу". Россия не может не отвечать "на эту враждебность", пояснил он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению главы российской дипломатии, Брюссель разрушил архитектуру отношений между РФ и Евросоюзом.
 
Новости дня
Новости политики
 
Дорожные карты по интеграции Минск и Москва могут согласовать до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by