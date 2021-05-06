Дорожные карты по интеграции Минск и Москва могут согласовать до конца года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Окончательно завершить работу над оставшимися двумя дорожными картами в области сближения сотрудничества Беларуси и России стороны надеются до истечения 2021 года. Об этом рассказал посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.

По словам белорусского дипломата, процесс согласования оставшихся документов "может завершиться к середине осени".

"Сегодня мы можем констатировать, что достаточно близки к тому, чтобы действительно создать эту экономическую платформу Союзного государства из 28 дорожных карт или, как их сейчас называют по-другому, программ. 26 уже подписаны, согласованы на уровне министров и России, и Беларуси. Мы сейчас работаем над оставшимися программами. Я думаю, что осенью, где-нибудь в сентябре-октябре, должны быть подписаны эти дорожные карты", – пояснил Владимир Семашко.

К числу наиболее сложных относят согласование нормативных документов в области налогового и таможенного законодательства. Их окончательная унификация и оформление могут занять 2-2,5 года. Следом состоится формирование правовой базы на уровне программ Союзного государства.

Инициатива по интеграции законодательства Беларуси и России была предложена главами государств в 2019 году. Была сформирована межправительственная группа, которая подготовила проект дорожных карт по различным вопросам. Это компромиссные решения по таким направлениям, как, к примеру, поставки нефти и газа, таможенное и налоговое регулирование. В апреле текущего года Александр Лукашенко заявил , что сторонам осталось доработать две-три "серьезные программы экономического характера".

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