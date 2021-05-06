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А. Лукашенко: Нужны действительно государственные люди
06.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи, нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры - тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность - служить стране и белорусскому народу.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных...
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