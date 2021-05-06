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О статусе госслужащих и исполнительской дисциплине говорили на совещании во Дворце Независимости

06.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Важнейший общественный институт, от которого зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан. О госслужбе говорили сегодня  на совещании во Дворце Независимости.

Президент предлагает не ломать систему, которую выстраивали десятилетиями, а  придать ей свежий импульс.  Более чем за четверть века  с момента независимости удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный госаппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина.   Система госуправления прошла проверку на прочность многими  вызовами современности. И речь о кардинальном реформировании не идет.   

У Президента обсудили нормы нового закона "О госслужбе"

Отдельное внимание - новому закону "О государственной службе". Документ прошел первое чтение в парламенте еще в декабре, предстоит  второе. Президент поинтересовался, насколько новый закон соответствует  требованиям государства и общества, какие подходы для достижения баланса дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа госслужбы.  Подробности - в следующих информационных выпусках. 

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Важнейший общественный институт, от которого зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан. О госслужбе говорили сегодня  на...
 
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