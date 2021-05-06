О статусе госслужащих и исполнительской дисциплине говорили на совещании во Дворце Независимости

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Важнейший общественный институт, от которого зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан. О госслужбе говорили сегодня на совещании во Дворце Независимости.

Президент предлагает не ломать систему, которую выстраивали десятилетиями, а придать ей свежий импульс. Более чем за четверть века с момента независимости удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный госаппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. Система госуправления прошла проверку на прочность многими вызовами современности. И речь о кардинальном реформировании не идет.



У Президента обсудили нормы нового закона "О госслужбе"



Отдельное внимание - новому закону "О государственной службе". Документ прошел первое чтение в парламенте еще в декабре, предстоит второе. Президент поинтересовался, насколько новый закон соответствует требованиям государства и общества, какие подходы для достижения баланса дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа госслужбы. Подробности - в следующих информационных выпусках.



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