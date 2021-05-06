ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД ответил на призыв "Большой семерки" провести новые выборы в Беларуси

06.05.2021 16:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Беларусь сама будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить, заявил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

Встреча G7 в Лондоне

Накануне в Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) под председательством Соединенного Королевства. В ней принимали участие главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, во встрече участвовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

На встрече министры приняли коммюнике, в котором, в том числе, призывают власти Беларуси отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.

Набор заезженных клише

"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов", - пояснил Глаз.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Евросоюз замалчивает тему попытки переворота в Беларуси – Андрейченко

По его словам, в Беларуси сами будут решать, когда и какие электоральные кампании проводить. Для этого стране не нужны "никакие призывы, понукания или указания извне".

Он отметил, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права.

"Все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - подчеркнул Глаз.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам официального представителя ведомства, в своем официальном сообщении страны G7 использовали в отношении ситуации в стране "стандартный набор заезженных...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко: Нужны действительно государственные люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by