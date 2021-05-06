Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Беларусь сама будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить, заявил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

Встреча G7 в Лондоне

Накануне в Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) под председательством Соединенного Королевства. В ней принимали участие главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, во встрече участвовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

На встрече министры приняли коммюнике, в котором, в том числе, призывают власти Беларуси отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.

Набор заезженных клише

"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов", - пояснил Глаз.

По его словам, в Беларуси сами будут решать, когда и какие электоральные кампании проводить. Для этого стране не нужны "никакие призывы, понукания или указания извне".

Он отметил, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права.

"Все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - подчеркнул Глаз.

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