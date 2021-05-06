ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва предложит Беларуси выкупить санаторий в Друскининкае

06.05.2021 17:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. МИД Литвы пообещал обратиться к Беларуси с "предложением о перенятии" санатория Belorus в Друскининкае. Об этом сообщает сайт литовской газеты "Обзор".

"Два комитета в сейме Литвы приняли решения о возможности обратиться в правительство Беларуси с предложением выкупить санаторий и, разумеется, МИД проведет в жизнь это предложение, рекомендацию комитетов сейма", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

© Sputnik / Владислав Адамовский
Зачем Литве радиоактивный могильник на границе с Беларусью?

Напомним, ранее два Комитета литовского сейма – по иностранным делам и по социальным вопросам и труду – выступили с предложением о расторжении международного соглашения между Беларусью и Литвой, и таким образом решить вопрос о том, какой стране будет принадлежать санаторий. Литва хочет выкупить здания и фактически аннулировать договор аренды земельного участка, который достался Беларуси по договору от 6 февраля 1995 года. 

По словам премьера Ингриды Шимоните, переговоры могут затянуться из-за нежелания Беларуси сотрудничать.

"Нельзя начать переговоры, если одна из сторон не будет участвовать в переговорах. Но инициировать такие переговоры наша сторона точно может", – заявила она.

Работники – против

В ответ на такие решения работники белорусского санатория в Друскининкае вышли на протесты и проехались автоколонной по Вильнюсу, в результате чего движение на центральном проспекте остановилось. На машинах участников автопробега висели флажки с логотипом санатория, а водители громко сигналили. 

© Photo : RFI - Международное французское радио
Санаторий "Беларусь" в Литве может добиться снижения ущерба ― политолог

В ответ на "нечестные санкции" в отношении санатория, а также реакцию Литвы, которая хочет его отобрать, семьи работников грозятся объявить голодовку.

МИД Литвы продолжает настаивать, что санкции законны: после неформальных консультаций в Еврокомиссии подтвердили правомерность таких решений, однако отметили, что оценку им могут дать только суды.

Санаторий под санкциями

17 декабря 2020 года ЕС ввел новые санкции против ряда белорусских чиновников и организаций, в него, в том числе, вошло и Управление делами президента.

Проблемы у санатория "Беларусь" в Друскининкае начались 18 декабря: банк Swedbank заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами президента, попавшего под санкции. 

Однако, санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работает 391 человек, из них 356 – литовцы. За это время из санатория уволились лишь пять человек, хотя министерство социальной защиты было готово оказать помощь тем, кто решит уйти. Правда, рассчитывать можно было лишь на пособие в размере двух зарплат.

Сотрудники за это время смогли один раз получить зарплату – в январе.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники санатория "Беларусь" в Литве вышли на протесты и обещают бороться против его передачи.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД ответил на призыв "Большой семерки" провести новые выборы в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by