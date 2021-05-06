А. Лукашенко: Статус госслужбы поднимут высоко, но и требования будут соответствующие

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Служить стране и своему народу! Такую задачу сегодня поставил Президент перед институтом госслужбы. Во Дворце Независимости рассмотрели вопросы совершенствования правовых норм в этой сфере. В разработке - новый закон о госслужбе. В прошлом году депутаты голосовали за обновление подходов. Но в итоге точку так и не поставили... Тогда Президент призвал еще раз детально взглянуть на все нюансы документа, чтобы избежать поспешных решений и исключить любые сомнения в развитии важнейшего общественного института, коим и является государственная служба. Быть госслужащим должно быть престижно. Но и ответственно. И это сегодня прошло красной нитью.

Нет сомнений, госаппарат в стране выстроен и не нуждается в законодательной "революции". Важно точечно поправить его качественное наполнение. На службе страны должны быть действительно государственные люди, уверен Президент. А еще - узнаваемые! И не только в тиши кабинетов.

Ольга Анищенко о законах кадровой политики.

Служить развитию, а не препоной. Пожалуй, так определяют миссию людей во власти. Есть толковый управленец - значит, будут перспективы. В районе, городе, стране… Ведь желающие занять чиновничье кресло найдутся. Но всегда ли этим стремлением движет общественный, государственный, а не личный интерес? И всегда ли желания назначенца совпадают с его профессиональным кредо? Словом, стандарт управленца на вес золота. Как и цена ошибки.

Совершенствование института госслужбы обсудили у Президента





Сегодня во Дворце Независимости детально обсудили критерии отбора для тех, кто приходит на службу государства (читай - страны!). Задачка повышенной сложности. Дескать, время такое, что мало быть эффективным менеджером. Тут еще и другие функции. С другой стороны, выстраивать эффективную вертикаль - не значит ломать систему, уверен Президент. Но импульс ей не помешает!







Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка.

Да, минувший год позволил взглянуть на людей государевых с иного ракурса - мол, мало быть талантом, профессионалом, с широким кругозором и большим потенциалом. Заслуги меркнут, если компетенции и опыт использовать в ущерб национальным интересам!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Считаю, что самое важное в этой связи - кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры - тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность - служить стране и белорусскому народу.

В Беларуси готовят новый закон о госслужбе

Вообще, правила кадровой политики работают без малого два десятилетия. Принимали еще в 2003-м. Точечно меняли не раз. Ведь сколько воды утекло, говоря о жизни общества и государства. И госслужба должна соответствовать вызовам времени! Президент акцентирует: важна не только профессиональная составляющая. Нести эту ношу предстоит и на морально-волевых. В том смысле, что статус госслужащего нельзя сводить к рабочему графику - условно с восьми до шести. И кто-то ведь вовсе не против показать свою принадлежность к классу госменеджеров. Но для кого-то это желание ограничено дверями кабинетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага. Но некоторые депутаты сегодня не носят значки. Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. И второе - это тест для любого государственного служащего: он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим.

В целом новый закон должен предусмотреть все до мелочей. Обеспечить высокий статус, гарантировать престиж. В противном случае - кадровый голод оборачивается еще той головной болью. Но не коврижек ради, уверен Александр Лукашенко. Тех, для кого госслужба лишь стимул заработать, здесь не ждут. Никто не спорит, социально-правовые гарантии как были, так и будут нормой. Но их соотнесут с обязанностями, а еще ответственностью. И это не довесок к списку профпригодности. Скорее, его главная графа.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы, как некоторые у нас ипэшники, айтишники и прочие сторонники олигархата. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий - это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно. Чтобы не было этого контраста, как в советские времена при Горбачеве: секретарям райкомов, обкомов и прочим зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. С другой стороны, и нищими государственные служащие тоже не должны ходить. Тогда, может быть, меньше и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что, если кому-то дать большую зарплату, значит, он взятки напрочь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать: "Возьму взятку - не только выгонят, посадят. А тут все-таки нормальная зарплата и служба". Поэтому эти вопросы надо четко определить и обозначить. Статус госслужащего поднимется высоко, но и требования будут соответствующие. Я об этом говорил еще на Всебелорусском народном собрании. Вот работа по перерегистрации некоммерческих организаций. Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны Администрации Президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: "Вы зачистите общество, мы видим, что происходило". А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны.



Обновление закона о госслужбе стало делом поистине общественным. К разработке подключили не только госслужащих, чтобы избежать упреков, что власть подчищает правовое поле под свои запросы. Закон даже дошел до Овального зала, получив большинство голосов депутатов в первом чтении. Но торопиться в итоге не стали. Мол, дело государственной важности (а за ним ведь развитие страны и благосостояние людей) не терпит спешки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужно быть абсолютно уверенными в правильности задаваемых направлений развития госслужбы. Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а может быть где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя.

Военных Александр Лукашенко вспомнит не случайно. Госслужбу представят единой системой. С общими для всех принципами и требованиями. Словом, государственная, военная и военизированная (как то МСЧ или МВД) будут под одним крылом закона. Опыт людей в погонах будет кстати: дисциплину и ответственность гражданских готовы приравнять по статусу к военнослужащим. С их гарантиями за безукоризненную службу и высоким спросом за исполнение. Пропишут и правила служебной этики.

Закон о госслужбе пропишет правила служебной этики





Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В разрозненном виде эти требования сегодня существуют, ведь закон создавался не на ровном месте, в нем развиваются те традиции, нормы, которые заложены в действующем законе. Тем не менее правила служебной этики будут четко регламентированы, как и поведение не только на службе, но и в нерабочее время, как себя вести, в том числе и как общаться со средствами массовой информации в рамках своей служебной деятельности. Государственный служащий должен быть примером для всех граждан нашей страны.

И еще один нюанс из разряда стимулов. Сегодня не каждый успешный глава предприятия готов идти во власть. Пугает гиперответственность и финансовая отдача, несоразмерная этому грузу. Мол, бизнес приносит больше. Но тем хозяйственникам, кто принципиально не против карьеры в госструктурах, предложат еще одно подспорье.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Например, для тех, кто придет на госслужбу, проработав ряд лет в руководстве сельхозпредприятий, других организаций, стаж работы на прежней должности будет частично засчитываться в стаж работы на госслужбе. Не секрет, что к нам приходят на работу патриотичные, преданные люди в возрасте 40 лет и более, проработав руководителями организаций, и к выходу в отставку у них не набирается стаж госслужбы. Вот такие технические тонкости в новом законе будут учтены.

Словом, это не финальная точка. Скорее многоточие. Предстоит еще не одно экспертное сито, ведь каждый конкретный чиновник словно зеркало всей вертикали. А на местах лишь так и судят об авторитете системы власти. Так что резонный посыл - в госаппарате нет места слабым звеньям и откровенно слабым менеджерам. В том смысле, что управленческий портфель не должен быть чемоданом без ручки, когда и нести тяжело, и бросить жалко. Буква закона подскажет, кому по силам будет ноша.