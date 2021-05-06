Белорусским чиновникам определят нормы поведения в быту и общения со СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Новый закон о государственной службе направлен на усиление ответственности госслужащих, заявил глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

Сегодня вопрос разработки законодательства о статусе госслужащих был обсужден на совещании у главы государства во Дворце Независимости. Проект соответствующего закона был принят в первом чтении. В ближайшее время пройдет второе чтение законопроекта в Овальном зале.

"(…) правила служебной этики (для госслужащих – Sputnik) будут четко регламентированы, как и поведение не только на службе, но и в нерабочее время - как себя вести, в том числе и как общаться со средствами массовой информации в рамках своей служебной деятельности. Государственный служащий должен быть примером для всех граждан нашей страны", - заявил журналистам в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

По его словам, суть проекта закона не сводится к тому, что он будет давать какие-то преференции или льготы госслужащим и чиновникам, в нем содержится посыл на повышение требований к данной категории граждан.

В числе основных задач, которые должно решить принятие нового закона, Сергеенко назвал повышение эффективности работы государственных органов, качества подбора на работу в госорганы и престижа госслужбы.

"Закладываются общие принципы и требования к государственным служащим. Унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов. Вводятся и новые требования, направленные на повышение требований к людям, которые будут работать на государственной службе, по примеру военной службы, - отметил глава Администрации.

Кроме этого, в новом законе вводится оценка эффективности государственного служащего.