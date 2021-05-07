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Лукашенко потребовал «зачистить общество»

07.05.2021 09:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, на котором потребовал ускорить процесс перерегистрации некоммерческих организаций, чтобы «зачистить общество». Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Во время обсуждения исполнительской дисциплины госслужащих, Лукашенко привел «отрицательный пример», о котором он вспоминал и на Всенародном белорусском собрании, и во время встречи с премьер-министром Романом Головченко.

Этот пример – перерегистрация некоммерческих организаций.

«Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны администрации президента и присутствующих», - заявил Лукашенко.

Он сообщил, что депутаты и политологи уже требуют провести перерегистрацию, и даже назвал причину такой спешки.

«Вы что, ждете новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: «Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило». А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», - сказал Александр Лукашенко.

На встрече с Головченко Лукашенко требовал еще пересмотреть работу западных гуманитарных миссий. Высказался он и про гуманитарную помощь от иностранцев:

«Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку», - цитирует слова Лукашенко Telegraf.by.

 
 
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Вчера Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, на котором потребовал ускорить процесс...
 
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