Лукашенко потребовал «зачистить общество»

Вчера Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, на котором потребовал ускорить процесс перерегистрации некоммерческих организаций, чтобы «зачистить общество». Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Во время обсуждения исполнительской дисциплины госслужащих, Лукашенко привел «отрицательный пример», о котором он вспоминал и на Всенародном белорусском собрании , и во время встречи с премьер-министром Романом Головченко.

Этот пример – перерегистрация некоммерческих организаций.

«Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны администрации президента и присутствующих», - заявил Лукашенко.

Он сообщил, что депутаты и политологи уже требуют провести перерегистрацию, и даже назвал причину такой спешки.

«Вы что, ждете новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: «Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило». А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», - сказал Александр Лукашенко.

На встрече с Головченко Лукашенко требовал еще пересмотреть работу западных гуманитарных миссий. Высказался он и про гуманитарную помощь от иностранцев: