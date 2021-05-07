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Макей о контрсанкциях: никто себе в голову не стреляет

07.05.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Ответ на новые западные санкции в адрес Беларуси, если они будут введены, будет симметричным и ассиметричным, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Президент Александр Лукашенко накануне заявил, что поручил МИД, премьер-министру и спецслужбам страны довести до Европы реальные факты и перспективы в случае применения европейской стороной дополнительных санкций против Минска. 

"Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное. Но никто себе не будет делать выстрел ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то еще", - сказал Макей в пятницу. 

Он особо подчеркнул, что в Минске "очень четко" просчитывают все варианты. "И мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан", - добавил глава внешнеполитического ведомства. 

Макей заметил, что тема антибелорусских санкций сейчас очень популярна в СМИ, так как ее активно "продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах". В этой связи министр выразил удивление тому, как можно ненавидеть свой народ.

"Я внимательно читаю заявления соответствующих деятелей, которые говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с режимом и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Более того, они говорят, что требования о введении этих санкций исходят от самих работников тех или иных предприятий", - сказал он.

© Sputnik
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Макей предложил посетить белорусские предприятия - "Амкодор", МТЗ, МАЗ и другие - и поинтересоваться у работников, действительно ли они хотят каких-то рестриктивных мер по отношению к своему заводу. 

"Полный абсурд и цинизм. Поэтому то, что эти беглые преступники требуют от западных политиков, и то, что эти западные политики идут на эти требования – для нас эта логика абсолютна непонятна", - заключил Макей. 

В конце апреля правительство Беларуси ввело санкционные меры и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (производитель косметики Nivea). "Черный список" был составлен после президентского указа "О применении специальных мер" – документ предусматривает введение запрета на ввоз на территорию Белоруссии и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, которое применило санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский ответ на возможные санкции, в том числе, может затронуть представителей европейского бизнеса в нашей стране, сказал Макей.
 
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