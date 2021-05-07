Макей: мы готовы принять посла США Фишер, но надо понять ее статус

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. После того, как мы поймем, с какими настроениями назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер хочет приехать в Беларусь, будем принимать конкретные решения, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Мы видим четкую картину, в каком статусе госпожа назначенный посол приедет в Беларуь. Для нас есть определенная процедура встречи посла в аэропорту, на границе. Но нам нужно понимать, в каком статусе она хочет работать в Беларуси, с официальными властями, гражданским обществом… Развивать отношения, или же тот или иной посол прибывает в страну надзирать за органами власти и обличать их, исходя из посылов оппонентов", - сказал Макей.

По его словам, в Беларуси хотят четко понимать картину происходящего и перспективы подхода США к нашей стране. Макей привел в пример заявления Фишер, назвав их пропагандой, основанной на ложном понимании ситуации.

"Пусть приедет и посмотрит вокруг: на работу предприятий, на ситуацию на улицах, праздничное настроение", - подчеркнул он.

По его словам, Беларусь хочет работать нормально, это, в том числе, показывает и новейшая история.

"Два-три года нормализации отношений с США дали больше, чем все предыдущие санкционного противостояния, навязанные нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в диалоге во всех сферах и областях", - добавил Макей.

Он особо подчеркнул, что дипломатия должна быть нацелена на сближение народов и государств, а не на создание разделительных линий, призвав руководствоваться здравым смыслом.

Белорусский посол в США

Глава МИД отметил, что белорусская сторона подыскивает кандидатуру на должность посла Беларуси в США, "вопрос не снимается и стороны находятся в контакте".

"Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог эффективно работать", - добавил он.

Фишер и белорусская виза

Ранее стала известна реакция МИД Беларуси на заявление литовской стороны о возможной аккредитации в балтийской республике посла США в Беларуси Джули Фишер, у которой нет белорусской визы. Посол США, находящийся в Литве, к Беларуси не может иметь отношения , заявили в МИД страны.

До этого американский дипломат высказывалась о том, что не может приехать в Минск, поскольку не имеет белорусской визы. В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей ответил, что в стране готовы принять посла США в любое время, но с ясным пониманием ее статуса .

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