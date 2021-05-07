|
Лукашенко готов провести новые выборы, но есть условие
07.05.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов провести новые выборы, но только параллельно с таким же шагом со стороны своего американского коллеги Джо Байдена.
"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - приводит слова Лукашенко
Он напомнил, что в США голосование частично проводилось по почте. Бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны, и это показывалось СМИ по всему миру.
"Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - полагает Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Не наследникам фашизма меня судить"
Ранее в прокуратуру Федеральную прокуратуру Германии было подано обращение в отношении Лукашенко.
"Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?" – прокомментировал президент этот факт.
Попытка мятежа – цветочки
Лукашенко 17 апреля
Президент заявил, что были показаны лишь цветочки, а ягодки будут чуть позже.
"Вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - сказал Лукашенко.
Последует
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подчеркнул, что все переживет и готов переступить через независимость и суверенитет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)