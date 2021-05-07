Лукашенко готов провести новые выборы, но есть условие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов провести новые выборы, но только параллельно с таким же шагом со стороны своего американского коллеги Джо Байдена.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - приводит слова Лукашенко БелТА .

Он напомнил, что в США голосование частично проводилось по почте. Бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны, и это показывалось СМИ по всему миру.

"Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - полагает Лукашенко.

"Не наследникам фашизма меня судить"

Ранее в прокуратуру Федеральную прокуратуру Германии было подано обращение в отношении Лукашенко.

"Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?" – прокомментировал президент этот факт.

Попытка мятежа – цветочки

Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Телеканал ОНТ позже продемонстрировал посвященный этим событиям фильм с новыми подробностями.

Президент заявил, что были показаны лишь цветочки, а ягодки будут чуть позже.

"Вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - сказал Лукашенко.

Последует

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