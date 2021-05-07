Макей пообещал ввести «симметричные и ассиметричные» санкции

Глава внешнеполиического ведомства Беларуси Владимир Макей пригрозил ЕС введением ответных санкций, которые могут затронуть европейский бизнес в Беларуси.

Макей отметил, что Минск «очень четко» просчитывает введение санкций так, чтобы не навредить экономическому развитию страны.

«Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси», - заявил он, добавив, что подготовка ответных санкций уже ведется.

«Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны и мы подождем дальнейшее развитие ситуации, и посмотрим к каким решениям придут наши партнеры на Западе», - сказал министр.