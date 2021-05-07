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Макей пообещал ввести «симметричные и ассиметричные» санкции

07.05.2021 13:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава внешнеполиического ведомства Беларуси Владимир Макей пригрозил ЕС введением ответных санкций, которые могут затронуть европейский бизнес в Беларуси.

Макей отметил, что  Минск «очень четко» просчитывает введение санкций так, чтобы не навредить экономическому развитию страны.

«Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси», - заявил он, добавив, что подготовка ответных санкций уже ведется. 

«Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны и мы подождем дальнейшее развитие ситуации, и посмотрим к каким решениям придут наши партнеры на Западе», - сказал министр. 

Напомним, что Министерство финансов США возобновило санкции против девяти белорусских госпредприятий, ЕС должен был рассмотреть четвертй пакет санкций в отношении властей Беларуси в конце апреля, но перенес рассмотрение на июнь. По некоторой информации, именно из-за списка бизнесменов, которые долдны в него войти.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава внешнеполиического ведомства Беларуси Владимир Макей пригрозил ЕС введением ответных санкций, которые могут затронуть европейский бизнес в Беларуси.
 
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