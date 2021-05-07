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Макей пообещал ввести «симметричные и ассиметричные» санкции
07.05.2021 13:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава внешнеполиического ведомства Беларуси Владимир Макей пригрозил ЕС введением ответных санкций, которые могут затронуть европейский бизнес в Беларуси.
Макей отметил, что Минск «очень четко» просчитывает введение санкций так, чтобы не навредить экономическому развитию страны.
«Симметричные и ассиметричные санкции подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси», - заявил он, добавив, что подготовка ответных санкций уже ведется.
«Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны и мы подождем дальнейшее развитие ситуации, и посмотрим к каким решениям придут наши партнеры на Западе», - сказал министр.
Напомним, что Министерство финансов США
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Глава внешнеполиического ведомства Беларуси Владимир Макей пригрозил ЕС введением ответных санкций, которые могут затронуть европейский бизнес в Беларуси.
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