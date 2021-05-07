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Политическая партия "Новые люди" может появиться в Беларуси

07.05.2021 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Инициаторы создания партии "Новые люди" выступают за прекращение призывов к санкциям в отношении Беларуси со стороны Запада. Они также являются сторонниками введения смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы, передает корреспондент Sputnik.

Цели, задачи и манифест будущей партии "Новые люди" впервые представлены в пятницу на пресс-конференции, которая проходит в политическом коворкинге "Круглого стола демократических сил" в Минске.

"Это будут новые люди в политике. "Круглый стол демократических сил" способствует обновлению политической архитектуры в связи с тем, что старые партии себя полностью дискредитировали, а силы, которые недавно объявили о себе на базе электоральной кампании, оказались инфантильными", - заявил руководитель КСДС Юрий Воскресенский.

© Sputnik Роман Шантар
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Представитель оргкомитета Василий Галькин считает, что учредительный съезд партии может состояться уже в августе нынешнего года, а программу планируется подготовить к июлю.

"Мы не хотим защищать отдельные группы населения, а планируем отстаивать интересы простых граждан, представляющих широкие социальные слои. Думаю, люди за нами пойдут", - считает Галькин.  

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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