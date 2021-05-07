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Премьер: мы столкнулись с давлением Запада, от которого нас обещали оградить
07.05.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая - Sputnik. Нам приходится все чаще обращаться к урокам Великой Отечественной войны, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко после возложения цветов на военном кладбище, передает корреспондент Sputnik.
"Мы хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы, ужасы той войны, перевернуть навсегда эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще и чаще обращаться к тем урокам", - констатировал глава правительства.
После чего напомнил, что на заре независимости Беларуси в 1994 году западные страны гарантировали защиту суверенитета, отсутствие давления, экономического принуждения.
"Не успели высохнуть чернила на этом документе (Будапештский меморандум - Sputnik), как мы столкнулись с тем самым давлением, от которого нас обещали оградить", - отметил Роман Головченко.
При этом он обратил внимание, что нападки на Беларусь не прекращались все это время.
Последует
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В первые годы независимости республика получила гарантии суверенитета от западных стран.
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