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Премьер: мы столкнулись с давлением Запада, от которого нас обещали оградить

07.05.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая - Sputnik. Нам приходится все чаще обращаться к урокам Великой Отечественной войны, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко после возложения цветов на военном кладбище, передает корреспондент Sputnik.

"Мы хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы, ужасы той войны, перевернуть навсегда эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще и чаще обращаться к тем урокам", - констатировал глава правительства.

После чего напомнил, что на заре независимости Беларуси в 1994 году западные страны гарантировали защиту суверенитета, отсутствие давления, экономического принуждения.

"Не успели высохнуть чернила на этом документе (Будапештский меморандум - Sputnik), как мы столкнулись с тем самым давлением, от которого нас обещали оградить", - отметил Роман Головченко.

При этом он обратил внимание, что нападки на Беларусь не прекращались все это время.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В первые годы независимости республика получила гарантии суверенитета от западных стран.
 
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