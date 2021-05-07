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А. Лукашенко: Главная опора государства - человек труда

07.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главная опора государства - человек труда. Сегодня об этом во Дворце Независимости заявил Президент во время вручения госнаград представителям различных сфер деятельности. Глава государства отметил, что церемония проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы. Символично, что в этот момент самых достойных граждан, доказавших результатами своего труда высокий профессионализм, чествует государством на самом высоком уровне. Наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры.

И сегодня же Президент, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем. В общении с прессой затронуто немало резонансных тем. Подробности в следующих выпусках.  

 
 
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Главная опора государства - человек труда. Сегодня об этом во Дворце Независимости заявил Президент во время вручения госнаград представителям различных сфер...
 
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