А. Лукашенко: Главная опора государства - человек труда

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Главная опора государства - человек труда. Сегодня об этом во Дворце Независимости заявил Президент во время вручения госнаград представителям различных сфер деятельности. Глава государства отметил, что церемония проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы. Символично, что в этот момент самых достойных граждан, доказавших результатами своего труда высокий профессионализм, чествует государством на самом высоком уровне. Наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры.

И сегодня же Президент, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем. В общении с прессой затронуто немало резонансных тем. Подробности в следующих выпусках.