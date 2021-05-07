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В общении с прессой А. Лукашенко ответил на самые актуальные и острые вопросы
07.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
После торжественной церемонии вручения госнаград Александр Лукашенко ответил на самые актуальные и острые вопросы журналистов. На каких условиях Беларусь готова провести выборы, как Президент отреагировал на заявление в прокуратуру Германии? На это первый тоже ответил, как и на фейк о том, что государство в преддверии праздника никак не поможет и не поздравит ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
Президент: Государство как поддерживало ветеранов, так и будет поддерживать
Попытки беглых оппозиционеров навредить стране из-за границы и диаспора, от требований которой даже европейские политики ужаснулись. "Вышеупомянутое заявление в прокуратуру Германии – еще один пример вот такой борьбы против Беларуси", - уверен Президент. Как и заявление министров иностранных дел стран G7 о досрочных выборах.
Президент заметил, что вскоре опубликуют по-настоящему громкие факты о закулисье неудавшегося переворота. Также Александр Лукашенко рассказал, что наша страна получила собственную вакцину от COVID-19. Подробности смотрите в следующих выпусках новостей.
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После торжественной церемонии вручения госнаград Александр Лукашенко ответил на самые актуальные и острые вопросы журналистов. На каких условиях Беларусь...
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