Во Дворце Независимости вручены государственные награды представителям различных сфер деятельности

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Для приглашенных состоялась экскурсия, а также торжественная церемония награждения. Она прошла при непосредственном участии Президента. Глава государства отметил, что церемония проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы. Символично, что в этот момент самых достойных граждан, доказавших результатами своего труда высокий профессионализм, чествует государство на самом высоком уровне.

Все подробности награждения во Дворце Независимости в наших следующих выпусках новостей.





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