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Во Дворце Независимости вручены государственные награды представителям различных сфер деятельности

07.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Для приглашенных состоялась экскурсия, а также торжественная церемония награждения. Она прошла при непосредственном участии Президента. Глава государства отметил, что церемония проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы. Символично, что в этот момент самых достойных граждан, доказавших результатами своего труда высокий профессионализм, чествует государство на самом высоком уровне.

Все подробности награждения во Дворце Независимости в наших следующих выпусках новостей.


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Теги: Новости
 
 
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Для приглашенных состоялась экскурсия, а также торжественная церемония награждения. Она прошла при непосредственном участии Президента. Глава государства...
 
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