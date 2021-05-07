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Эрдоган и Лукашенко обсудили развитие двусторонних отношений

07.05.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко региональную политику, сообщила администрация турецкого президента.

"Президенты Эрдоган и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены вопросы развития турецко-белорусских отношений и региональные проблемы", - говорится в официальном сообщении.

В ноябре прошлого года белорусский лидер принимал у новых представителей дипломатического корпуса верительные грамоты. В том числе, у турецкого посла Мустафы Озджана.

"Мои самые добрые пожелания моему другу Реджепу, рассчитываю, что в ближайшее время мы встретимся", – сказал он накоротке турецкому дипломату.

Последний раз лидеры двух стран официально встречались в 2019 году, когда Александр Лукашенко посещал Анкару. Тогда после двусторонней встречи было подписано три десятка соглашений между Турцией и Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Турецкий лидер в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой поднял также вопросы региональной политики.
 
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