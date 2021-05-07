Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции

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Cегодня развитие двусторонних экономических отношений Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее во время встречи в Анкаре договорились о главных приоритетах: увеличение товарооборота до полутора миллиардов долларов и обеспечение баланса в торговле. Сегодня президенты подтвердили эти планы (будут содействовать их реализации на практике). В целом договорились ко всем вопросам двусторонних отношений подойти комплексно, детально проработать их с участием послов и других ответственных лиц.



Эти темы, в том числе, будут обсуждаться на предстоящем в октябре очередном заседании совместной межправкомиссии. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и региональной проблематике, обсудили борьбу с пандемией и вакцинацию граждан.