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Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции

07.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Cегодня развитие двусторонних экономических отношений Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее во время встречи в Анкаре договорились о главных приоритетах: увеличение товарооборота до полутора миллиардов долларов и обеспечение баланса в торговле. Сегодня президенты подтвердили эти планы (будут содействовать их реализации на практике). В целом договорились ко всем вопросам двусторонних отношений подойти комплексно, детально проработать их с участием послов и других ответственных лиц.

Эти темы, в том числе, будут обсуждаться на предстоящем в октябре очередном заседании совместной межправкомиссии. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и региональной проблематике, обсудили борьбу с пандемией и вакцинацию граждан.

 
 
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Cегодня развитие двусторонних экономических отношений Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее во...
 
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