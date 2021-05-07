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А. Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми - супругами Малиновскими

07.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Кстати, неожиданное продолжение получила сегодня церемония вручения госнаград. Среди награжденных был руководитель фермерского хозяйства "Диана" из Шкловского района Владимир Малиновский. Его глава государства знает давно - еще до президентства работали вместе. После торжественной части Александр Лукашенко пригласил Владимира Малиновского и его супругу Светлану в кабинет. Было о чем поговорить с давними знакомыми. Александр Лукашенко часто бывает на малой родине, интересуется состоянием дел на местных предприятиях. Несколько лет назад во время одной из рабочих поездок Президент посещал и фермерское хозяйство "Диана".

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Неожиданное продолжение получила сегодня церемония вручения госнаград. Среди награжденных был руководитель фермерского хозяйства "Диана" из Шкловского района...
 
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