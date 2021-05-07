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Лукашенко пообещал ветеранам выплаты ко Дню Победы
08.05.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что ветераны не получат выплаты к 9 мая. По словам Лукашенко, ветеранов осталось мало и государство выделило на эту цель около 65 млн рублей, поэтому они получат деньги. Об этом
С чего все началось
Напомним, вчера стало известно, что Минтруда
Сразу после этого инициатива BYPOL
«Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую»
Сегодня Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер деятельности и прокомментировал заявления Минтруда и BYPOL.
Как пишет президентская пресс-служба, Лукашенко подчеркнул, что государство как поддерживало ветеранов, так и продолжит это делать.
По его словам, участников ВОВ осталось мало, они составляют основу нашей страны, «это наши скрепы».
«Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство», - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко отметил, что ветеранам ежемесячно доплачивают и поддерживают их.
«И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», -
«Не надо собирать деньги нашим ветеранам»
Также он прокомментировал сбор денег ветеранам инициативой. По словам Лукашенко, это «люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них (прим. – ветеранов) не друзья и не помощники».
«Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги», - сказал Александр Лукашенко.
Он считает, что сбор средств участники BYPOL начали «от безумия и неумности».
«Надо было, прежде чем что-то сделать в этом плане («Будем собирать деньги»), подумать, а возьмут ли ветераны эти деньги. У них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду. Никогда», - подытожил Лукашенко.
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Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что ветераны не получат выплаты к 9 мая. По словам Лукашенко, ветеранов осталось мало и государство...
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