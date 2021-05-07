Лукашенко пообещал ветеранам выплаты ко Дню Победы

Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что ветераны не получат выплаты к 9 мая. По словам Лукашенко, ветеранов осталось мало и государство выделило на эту цель около 65 млн рублей, поэтому они получат деньги. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

С чего все началось

Напомним, вчера стало известно, что Минтруда не предусматривает выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы. А также ведомство рассказало , что ежемесячные выплаты данной группе граждан составляет от 273 до 410 рублей, средняя пенсия участников войны – 690 рублей, а инвалидов ВОВ – 832 рубля.

Сразу после этого инициатива BYPOL объявила срочный сбор денег на поддержку ветеранов. В течение 30 дней будут собираться средства, а родственники ветеранов могут подать заявку (поскольку сами ветераны вряд ли пользуются Telegram). Все собранные деньги будут делиться пропорционально количеству заявок.

«Если кто-то к 9 мая не успеет получить​, я им компенсирую»

Сегодня Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер деятельности и прокомментировал заявления Минтруда и BYPOL.

Как пишет президентская пресс-служба, Лукашенко подчеркнул, что государство как поддерживало ветеранов, так и продолжит это делать.

По его словам, участников ВОВ осталось мало, они составляют основу нашей страны, «это наши скрепы».

«Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство», - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что ветеранам ежемесячно доплачивают и поддерживают их.

«И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», - цитирует Лукашенко TUT.by.

«Не надо собирать деньги нашим ветеранам»

Также он прокомментировал сбор денег ветеранам инициативой. По словам Лукашенко, это «люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них (прим. – ветеранов) не друзья и не помощники».

«Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги», - сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что сбор средств участники BYPOL начали «от безумия и неумности».

«Надо было, прежде чем что-то сделать в этом плане («Будем собирать деньги»), подумать, а возьмут ли ветераны эти деньги. У них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду. Никогда», - подытожил Лукашенко.