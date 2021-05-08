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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скоро будет обнародована новая информация о раскрытии заговора против Беларуси Об этом накануне рассказал журналистам Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, от требований «альтернативщиков» ужаснулись даже европейские...

Об этом накануне рассказал журналистам Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, от требований «альтернативщиков» ужаснулись даже европейские политики. Также Президент поведал о выплатах ветеранам, заявлении в прокуратуру Германии и многом другом.Высказал свое отношение белорусский лидер и к предложению министров иностранных дел "Большой семерки" провести в Беларуси досрочные выборы. Александр Лукашенко согласен, если и США проведут новую кампанию. Напомним, что американские выборы побили рекорд по нарушениям.