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Скоро будет обнародована новая информация о раскрытии заговора против Беларуси
08.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОб этом накануне рассказал журналистам Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, от требований «альтернативщиков» ужаснулись даже европейские политики. Также Президент поведал о выплатах ветеранам, заявлении в прокуратуру Германии и многом другом.
Высказал свое отношение белорусский лидер и к предложению министров иностранных дел "Большой семерки" провести в Беларуси досрочные выборы. Александр Лукашенко согласен, если и США проведут новую кампанию. Напомним, что американские выборы побили рекорд по нарушениям.
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Об этом накануне рассказал журналистам Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, от требований «альтернативщиков» ужаснулись даже европейские...
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