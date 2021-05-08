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Скоро будет обнародована новая информация о раскрытии заговора против Беларуси

08.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом накануне рассказал журналистам Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, от требований «альтернативщиков» ужаснулись даже европейские политики. Также Президент поведал о выплатах ветеранам, заявлении в прокуратуру Германии и многом другом.

Высказал свое отношение белорусский лидер и к предложению министров иностранных дел "Большой семерки" провести в Беларуси досрочные выборы. Александр Лукашенко согласен, если и США проведут новую кампанию. Напомним, что американские выборы побили рекорд по нарушениям.

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Об этом накануне рассказал журналистам Александр Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, от требований «альтернативщиков» ужаснулись даже европейские...
 
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