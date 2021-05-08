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Александр Лукашенко: Главная опора государства - человек труда

08.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главная опора государства - человек труда. Об этом накануне во Дворце Независимости заявил Президент во время вручения госнаград представителям различных сфер деятельности. Глава государства отметил, что церемония проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы. Символично, что в этот момент самые достойные граждане, доказавшие результатами своего труда высокий профессионализм, чествуются государством  на самом высоком уровне. Наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры.

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Главная опора государства - человек труда. Об этом накануне во Дворце Независимости заявил Президент во время вручения госнаград представителям различных сфер...
 
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